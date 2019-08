Amerikai politikusok szerepelnek az orosz beutazási stop-listán

Az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke arra reagált, hogy Ron Johnson republikánus és Chris Murphy demokrata párti amerikai szenátor közölte: nem kapta meg Moszkvától a beutazási engedélyt. Murphy azt állította, hogy kétpárti kongresszusi küldöttség tagjaként készült Oroszországba.

Az orosz stop-lista kényszer szülte reagálásként készült az amerikai személyes szankciókra, amelyek mások mellett törvényhozókat is sújtanak. Mindig is világosan értésére adtuk a kongresszusbeli kollégáinknak, hogy készek vagyunk ezeknek a listáknak a megsemmisítésére, amint az amerikai listákat is megsemmisítik