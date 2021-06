Átadták a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központot

Az állami erdőgazdaságok az elmúlt évtizedben több mint húsz milliárd forintnyi turisztikai fejlesztést hajtottak végre, és további húsz milliárd forintnyi program előkészítése, megvalósítása zajlik – mondta az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára szombaton.

Zambó Péter kifejtette, az állami erdőgazdaságok a Téry Ödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program keretében, az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal együttműködésben mintegy 2 milliárd forintot fordíthatnak az erdei szálláshelyek kialakítására, felújítására.

Az erdők az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb belföldi turisztikai célponttá váltak.

Országos szinten az erdőben eltöltött látogatói napok meghaladják az évi 40-45 millió alkalmat. A természetjárás, a kirándulás általános lett nemcsak a főváros és a nagyobb városok körüli erdőkben, hanem az ország távolabbi régióiban fekvő, máig vadregényes, nagy, összefüggő erdőtömbökben, így a Zemplénben is- mondta az államtitkár.

Az államtitkár azt mondta, az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó cégcsoport, köztük a mai fejlesztést végrehajtó Északerdő Zrt. tudatos hálózat-építéssel tárja fel az erdők értékeit a látogatók előtt. A környezeti neveléssel összefüggésben azt mondta, az erdők védelmére és tiszteletére tanítanak azok az ismeretterjesztő anyagok, kiállítások és erdei iskolás foglalkozások, amelyek a ma átadott rostallói központban találhatók.

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta, ha az Európai Unióban egy statisztika készülne a felújított turistaházak tekintetében, akkor Magyarország az élvonalhoz tarozna. A kormánybiztos szerint, ugyanis nincs még egy olyan ország, ahol az elmúlt 3-4 évben olyan gyors ütemben újítottak volna fel turistaszállókat, szálláshelyeket, mint nálunk. Elmondta azt is, hogy 2018 óta 98 turistaház fejlesztését támogatták és jelenleg is több hely felújítása van folyamatban.

A létesítmény két fő pillére a 34 fő befogadására alkalmas szálláshely, valamint a foglalkoztató és kiállítási épület.

Az érdeklődök egy interaktív kiállítás keretében ismerhetik meg az erdő élővilágát, vagy akár körbe is nézhetnek az életnagyságú vadászlesről. A kutatószobájában lehetőség van az élő- és élettelen környezet vizsgálatára, a foglalkoztató teremben pedig akár kisebb létszámú konferenciát is meg lehet tartani. Az épületek mellett egy játszótér is várja a gyerekeket.