Átadták Bel-Buda legnagyobb parkját

Elkészült és csütörtökön át is adták a II. kerületben, a kibővült Millenárist. Az ingatlan hathektáros zöldfelületével immár Buda egyik legnagyobb városi parkja és közösségi tere – hangsúlyozta Varga Mihály, aki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen adta át az új parkrészt. A pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő elmondta:

nem mindennapi közterülettel gazdagodott Bel-Buda, amelynek megvalósítását a kormány 18,6 milliárd forinttal támogatta.

Az itt élők jogos igénye volt, hogy ezen a területen is folytatódjon a 2000-es évek elején elindult átalakulás, és a Millenáris modern, tágas és jól használható park legyen – emelte ki Varga Mihály.

Az új parkrész több mint két hektár területre terjed ki, ebből 17 ezer négyzetméteren zöldfelület létesült és több mint 650 négyzetméteren vízfelület épült. Külön érdekesség az egyedi függőkert, a digitális vízfüggöny és a modern játszótér is – tette hozzá a politikus. A park alá egy 500 férőhelyes mélygarázs is épült, amely jelentősen enyhíti a környék parkolási gondjait – tájékozatott Varga Mihály, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt években megújult a Millenáris Park régi része is, így tehát mintegy hathektáros, egybefüggő zöldfelület alakult ki az egykori Ganz-gyár területén.

Az épületek felújításával az itt helyet kapó intézmények is jobb feltételek között működhetnek, elkészült az új Nemzeti Táncszínház, és sor került a Startup Campus Budapest kialakítására is – jegyezte meg a tárcavezető.

A rozsdaövezeti rehabilitáció legsikeresebb hazai példái közé tartozó Millenáris-fejlesztés ezután jobb átszellőzést biztosít a Margit körúton élők számára. A parkba 355 fát, 25 500 cserjét és közel 120 ezer lágyszárú növényt telepítettek. A zöldfalként működő függőkert több mint négyezer négyzetméternyi területen segíti a légszennyezés csökkentését.