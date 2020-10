Az Empire State Buildingnél is magasabb korallzátonyt fedeztek fel

Ausztrál tudosók egy 120 éve nem látott és az Empire State Buildingnél is magasabb különálló korallzátonyt fedeztek fel a Nagy-Korallzátony északi területén – írja a The Guardian.

A York-félszigettől 120 kilométerre lévő zátonyt a Falkor kutatóhajón dolgozó tudósok fedezték 3D térképezés közben.

A korallképződmény másfél kilométer széles és ötszáz méter magas,

illetve csupán negyven méter választja el tengerfelszíntől.

A felfedezés arra is rámutat, hogy valójában milyen keveset is tudunk az óceánokról, de még a Nagy-Korallzátonyról is