Az EU támogatja a Brexit megállapodás ideiglenes alkalmazását

Az Európai Unió mind a 27 tagországa támogatja az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról múlt csütörtökön létrejött megállapodás előzetes, ideiglenes alkalmazásának elindítását január 1-jén – közölte Twitter-üzenetében Sebastian Fischer, az EU soros elnöki tisztségét betöltő Németország uniós képviseletének szóvivője.

Mint írta,

az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől,

akik múlt pénteken kezdték meg az 1246 oldalas EU-brit kereskedelmi megállapodás előzetes átvizsgálását Michel Barnier-nek, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójának részvételével.

Az egyezmény ideiglenes alkalmazása azért vált szükségszerűvé, mert a megállapodást az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami már csak az új évben lesz lehetséges.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.

👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020