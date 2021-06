Az FBI üzemeltette a bűnözők kommunikációs hálózatát

Nagy csapást mért a szervezett bűnözésre az a több ország rendőri szervei közötti együttműködés, melynek keretében a hatóságok sikeresen vették rá a bűnözőket, hogy az FBI által fejlesztett alkalmazást használják – írja az AP hírügynökség.

A szervezett bűnözés régóta szeretné elérni, hogy a hatóságok ne legyenek képesek a csoportok közötti kommunikáció lehallgatására – ezt mutatja be minden idők legjobb sorozata A drót is – míg a rendőri szervek nagyon is szeretnék ezt megtenni.

Amikor 2018-ban az FBI lekapcsolta a Phantom Secure nevű céget és letartóztatta annak vezetőjét Vincent Ramost, hirtelen tér nyílt arra, hogy a biztonságos bűnözői kommunikáció piacán megnyíló űrt a bűnüldöző szervek kihasználják.

A Phantom Secure olyan módosított telefonokat kínált, melyek a titkosítás következtében biztonságosak voltak és távolról is le lehetett törölni azok tartalmát.

Ekkor indult el a Trójai Pajzs nevű rendőri akció, melyben az FBI mellett az amerikai drogellenes hatóság (DEA), az Europol és még több mint egy tucat ország rendőrsége vett részt.

Eme megállapodás keretében született meg az ANoM alkalmazás, melyet lecsupaszított telefonokra telepítve árultak. Az eszköz ugyanazt ígérte, mint a lekapcsolt Phantom Secure, ám valójában a beszélgetések valós idejű figyelését tette lehetővé a bűnüldöző szervek számára.

A telefon és az alkalmazás népszerűsége organikusan növekedett miután annak megbízhatóságát több az alvilágban nagy tiszteletnek örvendő szereplő – influenszer bűnöző – népszerűsítette.

Az első eszközöket ugyanis az akciót végrehajtó szervek igyekeztek minél magasabb pozíciójú bűnözők számára teríteni és kellően türelmesek voltak ahhoz, hogy kivárják, amíg az egyre több bűnöző kezéig eljut.

Tavaly az EncroChat feltörése vezetett több száz letartóztatáshoz Az EncroChat is biztonságos kommunikációt ígért 60 ezer felhasználója részére, ám az európai rendőri szervek sikeresen feltörték a szolgáltatást. Miután a francia hatóságok realizálták, hogy a szolgáltatás szervereinek egy része az országon belül található, képesek voltak egy eszköz közbeiktatásával az üzenetek elfogására a hálózaton, ami szintén több száz letartóztatáshoz vezetett 2020 júliusának elején.

Az alkalmazás olyan népszerű lett, hogy azt több mint 100 országban használták bűnözői körök és kedd délig több mint 800 ember letartóztatásához vezetett.

A hírek szerint összesen 12 ezer telefont adtak el, körülbelül 300 bűnözői csoport részére, így a rendőri szervek a világ körül valós időben tudták követni a bűnözők kommunikációját.

Az első rendőri jelentések szerint Ausztráliában 224 embert tartóztattak le, emellett 4 tonna kábítószert és 35 millió dollárt is lefoglaltak, míg Új-Zélandról 35 ember letartóztatását és több millió dollár értékű kábítószer és egyéb eszköz rendőri kézre kerítését jelentették be.

Németországban a rendőrség 150 helyszínt kutatott át és több mint 70 letartóztatást hajtott végre, míg Hollandiában 49, Svédországban pedig 70 embert kapott el a rendőrség.

A svéd rendőrség szerint sikerült 10 gyilkosságot is megakadályozni az akció segítségével. Az Europol vezérigazgató-helyettese, Jean-Phillipe Lecouffe szerint több mint 48 millió dollárt is lefoglaltak kriptóban és készpénzben, míg az FBI 148 millió dollár lefoglalásáról beszélt

minden idők legnagyobb titkosított kommunikációval kapcsolatos rendőri akciójában,

melyben 9000 rendőr vett részt 18 országból.