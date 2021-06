Az indiai variáns miatt zárják le a második legnagyobb ausztrál várost

Egy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben, Ausztrália második legnépesebb városában – jelentették be szerdán a helyi hatóságok.

A korlátozó intézkedés így a jelenlegi tervek szerint jövő szerdán éjfélkor jár le az ötmillió lakosú városban, ahol az újabban kappának nevezett, elsőként Indiában megjelenő variáns terjedését próbálják megakadályozni.

Le kell győznünk ezt a vírust, másképp emberek fognak meghalni

– fogalmazott Victoria állam miniszterelnöke, James Merlino, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus kappa változata gyorsabban terjed, mint a korábbi variánsok.

Az indiai variánst egy külföldről érkezett utazó hurcolta be az országba. Több ezer főt kutattak fel, akik kapcsolatba kerültek vele, és a fertőzöttek száma immár 350. Melbourne-ön kívül azonban Victoria többi részén feloldják a korlátozások egy részét – fejtette ki Merlino. Továbbra is korlátozzák, hogy mennyien vehetnek részt például esküvőn vagy temetésen, de a vizsgákra készülő gimnazisták visszatérhetnek az iskolába, és azok is újra munkához láthatnak, akik a szabadban végzik munkájukat.

Brett Sutton, Victoria egészségügyi illetékese úgy vélekedett, hogy a kappa variáns „valóságos szörnyeteg”, és ezért indokolt a melbourne-i korlátozások meghosszabbítása.

Van vagy egy tucatnyi ország, ahol 2021-ben alig terjedt a fertőzés, és most teljesen elszabadult a vírus

– magyarázta Sutton.

Új-Zéland határai szigorú lezárásával és gyorsan és szigorúan elrendelt korlátozásokkal viszonylag sikeresen tartotta kordában a koronavírus terjedését. Az országban a járvány kezdete óta mintegy 30 ezer fertőzöttet fedeztek fel, és ezernél kevesebben veszítették életüket Covid-19-ben.