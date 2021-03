Gulyás Gergely: Még nincs itt a lazítás ideje

A szakértők szerint közel vagyunk a harmadik hullám csúcsához, a számok rendkívül rosszak – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy

lazításnak még nincs itt az ideje.

A legfontosabb védekezési mód az oltakozás, ezért szerzünk be mindenhonnan vakcinát. Ha kellően sokat oltatják be magukat, akkor negyedik hullám nem lesz.

Európában – Máltát leszámítva – lakosságarányosan mi oltottunk a legtöbbet eddig.

Mindenkinek be kell tartania a szabályokat, a távolságtartást – közölte. Ha emellett többen vállalják az oltást, akkor nem hónapokban, hanem hetekben kell számolni, amikortól lazíthatunk.

A Nemzeti Konzultációt csütörtök este 8-kor lezárják, az eredményeket a hétvégén hozzák nyilvánosságra.

A konzultáció szerint is döntenek majd arról hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogokat adjanak– folytatta Gulyás Gergely.

Többlépcsős újraindindulásban gondolkodik a kormány, az oltottság mértékéhez kötik a nyitás feltételeit. Az operatív törzs pénteken ülésezik

és még pénteken Orbán Viktor a Kossuth Rádióban be is jelenti a következő hetekre vonatkozó intézkedéseket.

A kínaiak a leggyorsabbak

Április-májusra új szerződés kötünk vakcinákra, de részletekről később hozzák nyilvánosságra.

A kínaiak hamarabb teljesítenek, az oroszok a februári késést március végéig pótolják.

Az oltás védettséget nyújt, a szakértők szerint komolyabb komplikációval nem jár a használata. A WHO oltásra ajánlja a szert, ma délután 3 órakor pedig vélhetően az EU gyógyszerhatóság is élhetően hasonló állásfoglalást tesz majd.

Egy héten belül minden vakcinát eloltunk, ami beérkezett és a biztonsági ellenőrzésen át is esett – ezek az orosz és a kínai szerekre vonatkoznak. A második oltáshoz szükséges mennyiséget is tárolják. Azt reméljük, hogy májusban az ország egésze átoltott lesz. A beadott és a rendelkezésre álló vakcinák nagyjából fele lesz keleti vakcina – közölte Gulyás Gergely.

Március végén lehet a csúcs

A mai legpesszimistább előrejelzések szerint

március végére elérünk a 3. hullám tetejére, onnantól drasztikusan csökkennek majd az esetszámok

A 65 év felettiek több, mint 50 százalékát már beoltották (körükben 65 százalék az oltásra jelentkezett.)

A betegségen átesettekkel kapcsolatban az a vélekedés, hogy 6 hónapig immunisak. A látencia – hogy mennyien kapták el a vírust anélkül, hogy megjelentek volna a hivatalos adatokban – 4 és 10-szeres szorzó között oszlik.

Így akár 5 millió ember kaphatta le a vírust.

Az uniós országok közel fel érdeklődött a magyar vakcinabeszerzésről, Szlovákiának segítettük az orosz vakcina beszerzésében – folytatta. Ma három német tartomány vezetője jelentette be, hogy szükséges az orosz vakcina beszerzése.

Gulyás Gergely szerint az európai gyógyszerügynökség is hamarosan megadhatja az engedélyt a Szputnyik vakcinának. A kancelláriaminiszter szerint a kínai vakcinával hasonló lépések várhatóak.

Nehéz megfogalmazni, mit jelent a fellélegzés

Magyarország álvitának tartja a vakcinaútlevéllel kapcsolatos vitát,Brüsszeltől nem igazolványt, vakcinát várunk.

Most ott tartunk, hogy egy együttdöntési eljárásban történő eljárás zajlik majd – közölte a miniszter. Ez akár 2 hónapig is eltart. Addigra Magyarország vélhetően túl leszünk az oltások zömén. Addigra az európai gyógyszerügynökség által elismert vakcinák köre is bővülhet.

Ma nehéz megjósolni, mikor jöhet a fellélegzés, és hogy az valójában mit takar.

Jelentős enyhítő intézkedés, részleges nyitás néhány héten belül megvalósulhat.

Minden speciális intézkedést meghoztunk, hogy megfelelő kapacitások legyenek. Jelenleg 2,5-szeres terhelést bírnánk el. Regionális védekezés nem lesz, országos védekezést tervez a kormány – az ezzel kapcsolatos hírek álhírek.

Világossá tettük már tegnap is, hogy semmilyen területi, regionális lezárásra nem kerül sor

– mondta Gulyás Gergely.

Pillanatnyilag nem az oltópontok hiányában, hanem vakcinák hiányában nem tudunk oltani. Úgy sincs elég vakcina, hogy nem elégedtünk meg a brüsszeli vakcinákkal. Budapesten több, mint 700 – eddig jól vizsgázott – oltópont van,

a főpolgármester által bejelentett további 30 oltópont felajánlására nincs szükség.

Egyelőre a legveszélyeztetettebb idős korosztályt oltjuk be, az érettségi idejére az idős és vélhetően a középkorú orvosok beoltása is megtörténik. A bírák és az ügyészek beoltása megtörtént, ez összesen 4500 főt jelent.

Nem lenne hasznos, ha forgatócsoportok járnák a kórházakat

Az EESZT adatbázis minden egészségügyi adatot tartalmaz. Az itteni adatokat használják fel az oltásigazolványhoz. Aki oltást kapott, annak nincs határideje az oltási igazolványnak. Itt minimum fél évig, de lehet, hogy akár egy évig is védett, ezt ma még nem tudjuk megítélni. Aki beteg volt, annak a betegség regisztrálásától számított fél évig érvényes az igazolvány. Aki nem került a rendszerbe, de vérvétellel igazolja, hogy van antitest a szervezetében, annak 4 hónapig érvényes igazolványt adnak ki.

Az orvosok, ápolók nyilatkozat stopjára vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt mondta:

a kórházi vezetők ma sokkal többet nyilatkoznak, mint bármikor. Ez jó, de az nem lenne hasznos, ha forgatócsoportok járnák a kórházakat.

Az intenzív ellátást a koronavírus esetében a lélegeztetőgépre kötöttek jelentik, de a jövő héttől igyekeznek majd külön számokat közölni az intenzív osztályokon lévőkről is.

Nem rangsorolják a betegeket a kórházakban – azt leszámítva, hogy kit kötnek lélegeztetőgépre. Kérte a kormány az orvosi kamarát, hogy tartózkodjon az ilyen vélemények hangoztatásától.

Nincsenek külön listák, hogy ki melyik vakcinát kapja. Ahol több vakcina áll rendelkezésre – ez a kórházakban van így – ott lehet választani, milyen oltást akar az ember. De minden vakcina biztonságos – mondta Gulyás Gergely.

A kormány szállítógépének egy kínai útja 70 ezer euróba kerül, tavaly bérelt gépek esetében egy út 200 ezer euró volt.