Az oroszok nem kérnek a Szputnyik V-ből

Szigorítják a járványügyi intézkedéseket Szentpéterváron június 17-től – közölte a város vezetése hétfőn. A nyilvános rendezvények részvevőinek, beleértve a városban zajló Európa-bajnoki mérkőzések szurkolóit, szabadtéren is kötelező lesz maszkot viselniük. Városszerte bezárják a gyorséttermeket, ezért a szurkolói zónákban sem lehet majd ételt vásárolni. A helyiek életét nehezheti, hogy zárva lesznek a gyermekmegőrzők, és éjszakánként bezárnak az éttermek is.

Háromezer fős létszám-korlátozást vezetnek be a rendezvényeken, az EB szurkolói zónái kivételével, ahová meccsnapokon legfeljebb ötezer embert engedhetnek be a szervezők. Szentpétervár kormányzói hivatala a munkáltatókat arra kérte, hogy ahol lehet, vezessék be újra a távmunkát.

Közben Moszkvában mától éjjel 11 és reggel 6 óra között minden étteremnek, bárnak és szórakozóhelynek zárva kell tartania; a parkok, szórakoztató-központok legkevesebb egy hétig nappal is zárva maradnak. Emellett, hogy elejét vegyék a vírus gyorsuló terjedésének, a városüzemeltetés szempontjából létfontosságú intézmények, illetve a védelmi szempontból kritikus Roszatom és Roszkozmosz kivételével mindenütt fizetett munkaszüneti hetet hirdettek.

Az állami hivatalokra és vállalatokra, valamint magáncégekre egyaránt vonatkozó kilenc napos „hosszú hétvége” után új járványügyi szabályok lépnek életbe az orosz fővárosban – közölte blogján Szergej Szobjanin polgármester.

A városvezető azt kérte a munkáltatóktól, hogy június 20-a után is dolgozóik legalább 30 százalékát – de a 65 év felettieket, és a krónikus betegeket mindenképp – távmunkában foglalkoztassák.

A járványhelyzet súlyosságát jelzi, hogy mind Moszkvában, mind Szentpétervárott újranyitották hétfőn a tábori kórházakat, és szigorították az egészségügyi előírások ellenőrzését.

A Szputnyik V, koronavírus elleni vakcinát is gyártó Gamaleja Intézet igazgatója, Alekszandr Gincburg szerint a kórokozónak több helyi mutációja is fertőz már Oroszországban. A szakértő hozzátette: nem biztos, hogy ezek mindegyike ragályosabb, vagy súlyosabb megbetegedést okoz az először Vuhánban azonosított variánsnál, de a tény, hogy a fertőzöttek között egyre többen vannak olyanok, akik nem a „hagyományosan” veszélyeztetett csoportokból kerülnek kórházba, azt jelzi, hogy az orosz mutációk különös figyelmet érdemelnek.

A hivatalos adatok szerint a világjárvány 15 hónapja alatt több mint 5,2 millióan fertőződtek meg Oroszországban, és csaknem 127 ezren haltak bele a koronavírus szövődményeibe. A Roszstat által közzétett, havonta megjelenő halálozási statisztikák szerint azonban a kór ennél sokkal több, mintegy 475 ezer áldozatot is követelhetett mostanáig.

Oroszország szerte 18 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltást, kevesebb, mint a lakosság 13 százaléka, annak ellenére, hogy a Szputnyik V oltóanyag nagy mennyiségben és széles körben elérhető már hónapok óta. Felmérések szerint azonban az oroszok csaknem kétharmad egyáltalán nem tervezi beoltatni magát. Megfigyelők szerint ebben a közhivatalokkal szembeni általános bizalmatlanság mellett az elhibázott kormányzati kommunikáció is szerepet játszhat; az állami híradások szerint ugyanis Oroszország már legyőzte a koronavírus-járványt.