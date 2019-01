Brexit: egyre valószínűbb egy új népszavazás

Újabb népszavazás kiírását tartja a legvalószínűbb Brexit-forgatókönyvnek az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-politikai kockázatelemző műhely.

Az Economist Intelligence Unit (EIU) csütörtökön ismertetett új előrejelzési forgatókönyvcsokra szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó megállapodás múlt heti, hatalmas arányú alsóházi elutasítása jelentősen csökkentette annak az esélyét, a londoni törvényhozás a kilépés március 29-én esedékes határnapjáig ratifikálja az egyezményt.

Az EIU londoni elemzői valószínűtlennek tartják azt is, hogy a megállapodást valamilyen formában a kormány „újjáéleszti”, és a cég szerint így a Brexit halasztása várható.

A ház ebben a helyzetben a lehetséges forgatókönyvek közül a legnagyobb, 50 százalékos valószínűséget annak adja, hogy a Brexitről újabb népszavazást írnak ki. Az elemzőcég eddig 30 százalékosra becsülte a második referendum esélyét.

Ugyanígy vélekedett nemrégiben Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök. Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People’s Vote egyik londoni rendezvényén felszólalva a minap kijelentette: a brit parlamentben a Brexit semmilyen lehetséges formájának nincs többségi támogatása, így Theresa May konzervatív párti miniszterelnök akár maga is arra a következtetésre juthat, hogy ismét a választókra kell bízni a döntést.

Blair szerint az újabb EU-népszavazás kiírása alig néhány hónappal ezelőtt is valószínűtlennek tűnt, a jelenlegi helyzetben viszont már 50 százalék feletti az esélye.

Theresa May mindazonáltal jelenleg határozottan elveti az újabb referendum lehetőségét.

A brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

Az Economist Intelligence Unit csütörtökön ismertetett előrejelzési csokra szerint a „puha Brexitnek” – vagyis például egy olyan megoldásnak, amelynek alapján Nagy-Britannia az Európai Gazdasági Térség tagja lesz, és így egyfajta vámuniós viszonyrendszerben marad az EU-val – csak 15 százalék az esélye, mivel egy ilyen mechanizmus nem tenné lehetővé Londonnak az önálló külkereskedelmi politika kialakítását. Emellett Nagy-Britanniának továbbra is érvényesítenie kellene az EU-n belüli szabad mozgást, és hozzá kellene járulnia az Európai Unió költségvetéséhez.

Az EIU az előrehozott parlamenti választásokra 10 százalékos esélyt lát, a megállapodás nélküli Brexit valószínűségét pedig mindössze 5 százalékra taksálja.

A cég közölte, hogy az általa eddig várt 1,4 százalékról 1,1 százalékra rontotta a brit gazdaság idei növekedési ütemére adott előrejelzését, mivel várakozása szerint a népszavazás kiírása meghosszabbítaná a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságot.