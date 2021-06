Bronzszobrot kapott George Floyd

New Jersey államban található Newmark városa egy 300 kilós George Floyd-bronzszobrot állított a városháza épülete elé – írja az Independent.

A Neokohn szemléje szerint

a város polgármestere azt mondta, azért kellett felállítani a szobrot, hogy az a rasszizmus elleni harcra bátorítsa a lakosokat. Newmark városában a lakosság több, mint háromnegyede afroamerikai vagy latinó.

Today Mayor @rasjbaraka unveiled a donated statue honoring George Floyd in front of City Hall, alongside Filmmaker Leon Pickney, Artist Stanley Watts, Activist Larry Hamm and more pic.twitter.com/nefig7fruE

— City of Newark (@CityofNewarkNJ) June 16, 2021