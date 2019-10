Budapest Auto Show a Millenárison

Számos autós újdonság debütál 2019-ben is a Budapest Auto Show-n, amelyet most hétvégén szerveznek meg harmadik alkalommal a Millenáris B pavilonjában. Ezúttal 13 márka csaknem 60 autóját tekinthetik meg vagy próbálhatják ki az érdeklődők, és idén már a motorok is megjelennek a kiállítótérben: összesen 7 márka hozza el 16 modelljét október 25-27. között.

A budapesti rendezvényhelyszínen ugyan a járművek lesznek a középpontban, a rendezők izgalmas családi programokkal is készülnek a hétvége három napja során.

Harmadik alkalommal rendezik meg október 25-27. között a Budapest Auto Show-t a Millenáris B pavilonjában, ahol az év autós, és immáron motoros újdonságait ismerheti meg a hazai nagyközönség. Ennek megfelelően 2019-ben is számos olyan modellt állítanak ki a résztvevő márkák, amelyek korábban nem voltak láthatók a hazai vásárlók számára. Idén összesen 13 márka hozta el az autóit a kiállítótérbe, és a korábbi szokásokhoz hűen – a hagyományos autókiállításokkal szemben – egy regisztrációt követően a látogatók ki is próbálhatják nagyrészüket. (Ez a program már 2018-ban is népszerűnek bizonyult, akkor 850 tesztvezetést regisztráltak a szervezők.)

Összesen közel 60 autó várja idén a látogatókat, köztük olyan újdonságok, mint a DS 3 CROSSBACK, a Ford Ranger Raptor, a Lexus UX, a Peugeot 508 SW, a Renault Zoe és az új Clio, a „ráncfelvarrott” Škoda Superb és a megújult Volkswagen Passat, valamint a Toyota Proace City Verso.

A négykerekű modellek mellett idén már motorok is helyet kaptak a Budapest Auto Show-n. A galérián található kiállítótérben összesen 7 márka 16 motort állít ki. Megtekinthető például a Livewire, amely az első elektromos Harley Davidson, továbbá a Labretta V 125 Tri Color, valamint a Malaguti új kétkerekűi: a Dune 125, az RST és a Medison 300.

A képre kattintva galéria nyílik meg

A kiállítás részeként a szervezők számos gyermek és felnőtt programmal készülnek, az érdeklődők az esemény színpadán például Kiss Rékával, Király Viktorral vagy a Tankcsapda tagjaival is találkozhatnak, de hallhatnak vezetéstechnikai előadást, használt autós tippeket és téli abroncsokkal kapcsolatos tanácsokat is. A legszerencsésebb látogatók a Budapest Auto Show mindhárom napján egy-egy teljes szett Michelin-gumiabronccsal távozhatnak.