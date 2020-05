Civilszervezetek digitalizációját segíti a kormány

Csaknem hatvanan neveztek az infokommunikációs szolgáltató Invitech jubileumi, tizedik alkalommal kiírt InnoMax díjára, a nonprofit szervezetek részére meghirdetett innovációs pályázaton a szakmai zsűri négy nyertest választott ki, egyikük a közönségdíjat is elnyerte – közölte a vállalat kedden az MTI.

Az Invitech közleménye szerint a szakmai konzultáción felül anyagi támogatást is nyújtanak a nyerteseknek, van olyan pályázó, aki egymillió forintos forráshoz jutott ötlete megvalósításához.

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület egy önkéntes tűzoltókat segítő, a riasztási láncot gyorsító alkalmazással nyert, a zsüri elismerése mellett megkapták a közönségdíjat is.

A díjazottak között van

Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára, a zsűri tagja a közlemény szerint hangsúlyozta, a pályázatot még tavaly ősszel írták ki, de különös aktualitást ad neki a jelenlegi, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet.

Most pontosan látszik, hogy milyen fontos a digitalizáció a társadalmi szervezetek számára is. Számukra is sok előnnyel jár, ha élnek az innovatív megoldások adta lehetőséggel, mert még egy ilyen időszakban is nagyobb eséllyel tudják ellátni feladataikat