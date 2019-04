Csalók a láthatáron: az E-ON nevével próbálnak ügyeskedni

Az E-ON ügyfélszolgálatára – a januári figyelemfelhívást követően is – még mindig érkeznek jelzések arról, hogy ismeretlenek a cég logójával visszaélve pénzt próbálnak kicsalni az ügyfelektől, de olyan személyektől is, akik nem is ügyfelei a cégnek – közölte az áramszolgáltató.