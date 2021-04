Dél-afrika felfüggesztette a Johnson and Johnson-vakcina használatát

Dél-Afrika megfogadta az Egyesült Államok ajánlását és felfüggesztette a vakcina további beadását.

A Johnson and Johnson koronavírus elleni, egydózisú vakcinája alkalmazásának felfüggesztését javasolták kedden amerikai egészségügyi hatóságok, miután hat embernél néhány nappal az oltás után ritka, vérrögképződéses rendellenességek léptek fel. Dél-Afrika meg is fogadta az ajánlást, felfüggesztette a vakcina további beadását.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) tanácsadó testülete szerdán ülést tart, hogy felülvizsgálja az eseteket, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) pedig ellenőrzi az elemzést – tudatták az ügynökségek egy közös közleményben. A CDC és az FDA a vizsgálatok lezárultáig nem javasolta a vakcinák használatát.

Ez európai gyógyszerügynökség szerint nincs összefüggés

Nincs bizonyíték arra, hogy összefüggés lenne a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinája és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek között, az oltóanyag pénteken megkezdett vizsgálatát az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) folytatja – közölte a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában az uniós gyógyszerügynökség kedden. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő amszterdami székhelyű ügynökség pénteken kezdte meg a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagával végzett beoltást követően jelentett nagyon ritka vérrögképződéses estek kivizsgálását, miután az Egyesült Államokban addig négy erre utaló esetet jelentetek. Elmondták, a négy szokatlan véralvadással járó esetből egy a klinikai vizsgálat szakaszában, három pedig a vakcina beadását követően fordult elő az Egyesült Államokban. Az egyik eset halálos kimenetelű volt. Az uniós ügynökség közölte: még nem világos, hogy van-e okozati összefüggés a Janssen oltóanyaga és a kisszámú vérrögképződéses eset között, ezért folytatja a megkezdett vizsgálatot, melynek eredményéről hamarosan tájékoztatást ad.

A hat személy mindegyike nő, 18 és 48 éves kor közöttiek, és esetükben az oltás beadása után 6-13 nappal trombocitopéniával (alacsony vérlemezkeszámmal) kombinált – az igen ritka, főként fiatalabb nőknél előforduló – agyi vénás sinustrombózis (CVST) volt megfigyelhető. A CDC és az FDA szerint azonban a mellékhatások látszólag rendkívül ritkán fordulnak elő. A New York Times tisztségviselőkre hivatkozó beszámolója szerint az egyik nő meghalt, egy másik, válságos állapotban lévőt pedig kórházba szállítottak.

Az Egyesült Államokban hétfőig több mint 6,8 millió adagot adtak be a februárban a Johnson and Johnson-védőoltásból.

A Johnson and Johnson az amerikai javaslatot követően bejelentette: úgy döntött, hogy késlelteti a vakcinák leszállítását Európába. A cég közölte: szorosan együttműködik az ellenőrzést végző hatóságokkal, felülvizsgálatot végez az amerikai és európai hatóságokkal, de addig is „előrelátóan késlelteti a vakcinák leszállítását” az európai országokba. A Johnson and Johnson azonban hangsúlyozta, hogy eddig nem állapítottak meg egyértelmű kapcsolatot a tromboembóliás esetek és vakcinája között.

Az EU-ba, s így Magyarországra is hétfőn érkeztek meg az első Johnson and Johnson-vakcinaszállítmányok az oltóanyag engedélyeztetése után egy hónappal.

Az amerikai javaslat után nem sokkal Svédország közölte: a következő napokban döntést hoz a Johnson and Johnson vakcinájának felhasználásával kapcsolatban.

A Dél-afrikai Köztársaság kedden ideiglenesen felfüggesztette ennek a vakcinának a további beadását – jelentette be Zweli Mkhize, az ország egészségügyi minisztere. „Sürgősen konzultáltam tudósainkkal, akik azt tanácsolták, hogy ne vegyük félvállról az FDA döntését. Tanácsukra hallgatva elhatároztuk, hogy önkéntesen felfüggesztjük a további oltásokat mindaddig, amíg nem vizsgálják meg a megfelelő alapossággal, van-e okozati összefüggés a vérrögképződés és a Johnson and Johnson vakcina között” – mondta a miniszter újságíróknak. Hozzátette: eddig nem értesültek arról, hogy Dél-Afrikában lett volna példa vérrögképződésre csaknem 290 ezer ilyen típusú vakcina beadása után.