Donald Trump nevethet a végén

Donald Trump diadalittasan távozott a kétnapos brüsszeli NATO-csúcstalálkozóról, ahol a tegnapi válságtanácskozáson elérte, hogy a tagállamok növeljék védelmi kiadásaikat. Híresztelték, hogy az amerikai elnök kilépéssel fenyegette meg a többi vezetőt, ám ezt utólag cáfolták.

Személyes sikerként könyvelte el Donald Trump, hogy a NATO-csúcs tegnapi ülésén a tagállamok – állítása szerint – elkötelezték magukat amellett, hogy növelik védelmi kiadásaikat.

Megmondtam nekik, hogy roppant elégedetlen lennék, ha nem emelnék a vállalásaikat

– idézi az amerikai elnököt a Reuters hírügynökség. Trump kijelentette: mind a 28 másik tagállam beleegyezett, hogy néhány év múlva a GDP-je 2 százalékának megfelelő összeget költi majd védelmi kiadásokra, ami az észak-atlanti szövetség 2024-re kitűzött célja. Az USA ilyen jellegű költségei az amerikai GDP 3,5 százalékát teszik ki, s most csak Nagy-Britannia, Lengyelország, Görögország és Észtország éri el a 2 százalékos célértéket. Trump hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú az igazságosabb tehermegosztás.

Az amerikai elnök szavait a tegnapi válságtanácskozáson sok hivatalnok úgy értelmezte, hogy

az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból, ha a tagállamok nem tesznek eleget Trump kérésének. Ezt azonban a litván elnök, Dalia Grybauskaite mellett Emmanuel Macron is cáfolta.

A francia elnök leszögezte: nem történt direkt fenyegetés, és Trump is azt nyilatkozta, hogy kiléptethetné ugyan az Egyesült Államokat a NATO-ból, ám ezt nem tartja szükségesnek.

Macron mindemellett csupán arra tett ígéretet, hogy Párizs 2024-re eléri a 2 százalékos célértéket a védelmi kiadások terén. (Franciaország a GDP-jének mintegy 1,8 százalékát fordítja ilyen célra.) Angela Merkel a kétnapos csúcstalálkozó végén szintén arról beszélt, hogy Németországnak emelnie kell a védelmi költségeit.

A német kancellárt már szerdán, a csúcstalálkozó első napján is támadta Trump. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Berlin hibát követ el a 11 milliárd dolláros Északi Áramlat 2. orosz gázvezeték építésének támogatásával, s hozzátette:

Németország gazdag ország, megengedhetne magának magasabb védelmi kiadást is. Csütörtökön „sokkal nyersebb volt a nyelvezete, és a legszigorúbb szavakat Németországnak címezte”

– tudta meg a Reuters. A hírügynökség információi szerint a tegnapi válságtanácskozáson a protokollt felrúgva Trump a keresztnevén szólította a kancellár asszonyt. Az elnök utólag azzal védekezett, hogy tárgyalási stílusa rendkívül hatékonynak bizonyult. Leszögezte: tiszteli Németországot, és kiváló a kapcsolata Merkellel.

Trump a csúcstalálkozó befejezésekor hangsúlyozta, hogy „a NATO sokkal erősebb most, mint két napja”, s a Reuters forrásai szerint is csillapodtak a feszültségek a találkozó végére. A hírre kedvezően reagáltak a piacok. A páneurópai STOXX 600 index 0,59 százalékkal, a német DAX 0,17 százalékkal emelkedett, illetve az amerikai S&P 500 és Dow Jones Index is több mint félszázalékos pluszban nyitott.

