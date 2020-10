Donald Trump orvosa elismerte, hogy nem mondott teljesen igazat

Sean Conley, Donald Trump amerikai elnök orvosa vasárnap sajtótájékoztatón elismerte, hogy

korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni Trump állapotáról.

A 74 éves elnököt megfertőzte a koronavírus, és pénteken – az első közlés szerint – csupán elővigyázatosságból kórházba vitték. Idővel azonban kiderült, hogy magas láza volt és vérének oxigénszintje kétszer is lecsökkent.

Orvosainak vasárnapi sajtótájékoztatója röpke tíz percig tartott, és az AP hírügynökség szerint

többször megkerülték a választ, amikor az elnök állapotáról szóló korábbi tájékoztatások ellentmondásaival szembesítették őket az újságírók. Kitérőn feleltek arra a kérdésre is, hogy mit találtak az elnök tüdejének képernyős vizsgálatakor.

Néhány várható jelet láttunk, de semmi olyat, amely komoly klinikai aggodalomra adna okot

– mondta Conley. Hogy pontosan mit értett „várható jeleken”, azt nem volt hajlandó részletezni. A vírus gyakran tüdőgyulladást okoz és más károkat a légzőszervben, amelyeknek látható jelei vannak még mielőtt a fertőzött nagyon rosszul lenne.

Trump ugyanakkor vasárnap este kiautózott a kórházból, hogy integetve üdvözölje az épület előtt összegyűlt híveit.

„Nagyon érdekes utazás volt. Sokat tanultam a koronavírusról. Ez az igazi iskola. Nem az olvassuk el a könyveket fajtájú” – mondta Trump videóüzenetében.

A kórháznak azonban az egyik orvosa, James Philips nem hiszi, Trump bármit is tanult volna. Az autóban még legalább ketten ültek. „Bárki, aki az elnökön kívül a kocsiban volt ezen a teljesen felesleges elnöki kocsikázáson, most 14 napra karanténba kényszerül. Megbetegedhettek, akár meg is halhatnak. Politikai színjátékért. Trump kockára tette az életüket a színházért. Őrúltség” – írta az orvos Twitter üzenetében. Trump egyébként az autóban immár maszkot viselt.