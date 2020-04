Donald Trump újabb bejegyzése szó szerint ismét felkavarhatja a külpolitikai állóvizet az Egyesült Államok számára.

Az amerikai elnök legutóbbi Twitter-posztjában arról írt, hogy

az amerikai haditengerészet tüzeljen és pusztítson el minden iráni hadihajót vagy naszádot,

ha esetleg az ő flottájukat fenyegetnék.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020