Elbúcsúztatták a legjótékonyabb veteránt

Végső búcsút vettek szombaton Sir Tom Moore-tól, a brit hadsereg veteránjától, aki tavaly

csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.

Sir Tom, aki „Captain Tom”, vagyis Tom százados néven vált világszerte ismertté, életének 101. évében, február 2-án hunyt el. Halálát a koronavírus-fertőzés miatt kialakult Covid-19 okozta.

A néhai veterántól – aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le – egykori lakóhelyén, a délkelet-angliai Marston Moretaine községben vettek búcsút szűk családi körben. A ceremónián második világháborús dalok hangzottak fel, köztük a háború talán leghíresebb brit hazafias dala, az 1941-ben Nat Burton által írt White Cliffs of Dover – Dover fehér sziklái -, Vera Lynn, a britek háborús hős énekesnője előadásában. Felcsendült a You’ll Never Walk Alone című dal új felvétele is, amelyet Sir Tom és Michael Ball énekes együtt rögzített.

A dal e változatával Tom Moore a brit slágerlisták élére került, és ezzel Guinness-rekordot is döntött: ő a legidősebb ember, akinek ez sikerült.

A szombati búcsúceremónia részeként egy Douglas C-47 Dakota katonai szállítógép tisztelgő átrepülést hajtott végre a falu felett. A legendássá vált Dakoták a második világháború idején ezerszámra vettek részt a szövetséges hadműveletek támogatásában.

Sir Tom tavaly arra tett fogadalmat, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.

Célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára, ám az elkülönített számlán végül 163 országból 32,8 millió font – 14 milliárd forint -, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.

A több mint másfél millió adományozó között volt Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.

II. Erzsébet királynő – Boris Johnson miniszterelnök soron kívüli, egyedi felterjesztését jóváhagyva – tavaly nyáron a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, a brit hadsereg pedig ezredessé léptette elő a hatalmas adományt összegyűjtő veteránt.