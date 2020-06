Életének 93 évében elhunyt a MOL Felügyelő Bizottságának tagja

93 éves korában a napokban elhunyt John I. Charody, a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagja – közölte az olajvállalat. John I. Charody 2002-ben csatlakozott a Felügyelő Bizottsághoz és közel 20 év alatt jelentős és értékes hozzájárulást nyújtott a bizottság munkájához.

1927-ben, Budapesten született Csarodai János néven. 1953 es 1956 között a Kőolajkutató es Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956-ban költözött Ausztráliába, ahol vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- es bányász társaságnál. A Winton Enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója volt, majd 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézet, 1971-től pedig az Ausztrál Igazgatók Intézet gazdasági szervezetek tagja. 1972-től visszavonulásáig békebíróként is tevékenykedett.

1973-ban az angol királynő kitüntette (Member of British Empire) az Ausztráliáért tett szolgálataiért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere volt 12 országban.

1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevekénysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági tagja, a Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja volt.

A MOL-nál 2002. október 11-től választották a Felügyelő Bizottság tagjává, valamint az Audit Bizottság tagja is volt.