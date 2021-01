Elnöki kütyük – mit használhat Biden, és mit nem?

Könnyen azt gondolhatjuk, hogy a világ legnagyobb hatalmú embere hozzáférhet bámely általa választott eszközhöz. Azonban a technológiai megoldások terén ez messze nincs így – számolt be a BBC.

Az amerikai elnököt körülvevő eszközök ugyanis az egyik legkiemelkedőbb hekkelési célpontnak számítanak a világon.

Annak az esélye nulla, hogy a világ vezetői ne kerüljenek a támadások célkeresztjébe

– mondta Bruce Schneier, a Harvard Kennedy Iskola oktatója.

A 2000-es években ez nem jelentett ekkora problémát, ugyanis a csupán a számítógép és a nem okos mobiltelefon volt feltörhető eszköz. És miért is lett volna szüksége az elnöknek mobilra, amikor bárkit bármikor felhívhat a biztonságos vonalon keresztül.

Ezen a téren a nagy változás 2009-ben következett be, amikor Barack Obama hivatalba lépett.

Az újonnan megválasztott elnök ugyanis annyira ragaszkodott a Blackberry telefonjához, hogy hosszú hetekig harcolt a biztonsági tanácsadókkal a megtartásáért. Végül olyan kompromisszumot sikerült kicsikarnia, hogy megtarthatta,

de csak a személyzet egy részével, és a legszűkebb baráti társaságával való kapcsolattartására használhatta.

Azóta pedig folyamatosan nőtt azon technikai eszközök száma, amiket egy amerikai elnök használni szeretne.

Amikor 2010-ben megjelent az iPad, az elnök természetesen szeretett volna egyet.

Így a nemzetbiztonsági tanácsadók létrehozták az ObamaPad-et, egy edzettebb, biztonságosabb iPadet, amelyet később a közeli munkatársak számára is készítettek.

Az Obama-adminisztráció magas rangú alkalmazottjainál gyakori eszköz volt ez a speciális eszköz, melyen az eredeti iPadhez képest bizonyos módosítások voltak.

A Fehér Ház technológiai felépítése azonban sok szempontból régimódi maradt.

Nem volt wifi

– mondja Schneier. Ez egy igen komoly vita tárgyát képezte Obama és biztonsági csapata között arról, hogy miért nem lehet vezeték nélküli internet az épületben. Végül az lett a kompromisszum, hogy Obama lakrészében engedélyezve volt a wifi, azonban a család szerint egyenetlen volt az erőssége.

Donald Trump sok dologban különcnek számított. Hivatali ideje alatt vitathatatlanul ő volt a Twitter leghíresebb embere. Ragaszkodott a személyes okostelefon használatához. Azonban a megerősített eszközöket is csak rövid ideig használta, és gyakran cserélte őket újabbra, emiatt a biztonsági ellenőrzés és az eszköz megerősítése kezdődhetett újra. Ugyanakkor szkeptikus volt a számítógép-használattal és az e-mailekkel szemben, így a legtöbb kommunikáció papíralapon zajlott.

Minden számítógéppé válik. És ezek a számítógépek sebezhetők, legyen szó akár szobakerékpárról, hűtőszekrényről, termosztátról, játékokról vagy autóról

– hangsúlyozta Schneier. Ez problémát jelent Joe Bidennek is, aki bevallottan szereti ezeket a technológiai megoldásokat. Az új elnök Apple okos órával és Peloton szobakerékpárrala is rendelkezik. Ez utóbbi azért is kockázatos, mert számítógép-képernyő, kamera, mikrofon és internetcsatlakozás is tartozik hozzá.

Biztonságosabbá lehet tenni a hardver módosításával, és bizonyos eszközök kiszerelésével, ezekre az NSA természetesen képes

– mondta Schneier.

Herbert Lin, a Stanford Egyetem szakértője szerint nagyon ritka az olyan eszköz, amelyet nem lehet feltörni.

A legtöbb olyan eszköz, amit nem lehet feltörni, mai szemmel nézve használhatatlan, mert nem képes kommunikálni.

A legbiztonságosabb az lenne, ha az Egyesült Államok első embere minimalizálná az okos eszközök használatát. Azonban a két, egymástól teljesen különböző karakterű elnök példája is rávilágított arra, hogy a biztonsági vezetőnek ezt a megoldást nem sok esélye van megvalósítani.

Biden ráadásul nemcsak az hardverekhez ragaszkodik, az Apple News alkalmazását is előszeretettel használja. A szakértők pedig azon a véleményen vannak, hogy szoftveroldalon még nehezebb fenntartani a biztonságot.

A nagyfokú óvatosság nem alaptalan. 2020 végén hekkerek törték fel az Amerikai Egyesült Államok több kormányzati intézményét is. Az akció mögött nagy valószínűséggel orosz hekkerek álltak. A támadás rávilágított arra, hogy a külföldi szereplők folyamatosan repedéseket keresnek az amerikai kiberbiztonságban. Mivel bejutottak, így minden bizonnyal vannak hiányosságok, amelyeket a jövőben ki kell küszöbölni.

A rémálom-forgatókönyv az lenne, hogy a támadók feltörik az elnök valamelyik eszközét, és ott hónapokon át észrevétlenül végezhetik dolgukat.

Bár Joe Biden a világ egyik legbefolyásosabb vezetője, a biztonsági tanácsadók tisztában vannak vele, mi a legbiztonságosabb a számára. És bár történnek kompromisszumok (ahogyan elődei esetében is) a fő sarokkövek esetében nem igazodnak az elnök akaratához.