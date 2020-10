Érdemes előre megvenni a vonatjegyeket

Mindenszentek ünnepén a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon – a lehetőségekhez képest – több kocsival indítja az InterCity vonatokat a kegyeleti ünnepeken és az őszi szünet utolsó napján várható nagyobb utasforgalom miatt. A Keleti pályaudvaron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen több tartalék jármű is rendelkezésre áll.

A felkészülés és a megnövelt kapacitások ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelnek az InterCity-k, ezért érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az InterCity-ken kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok. Érdemes a csúcsidőn kívüli – a menetrendi keresőben @ jellel jelölt – járatok között is keresgélni. Az általában alacsonyabb kihasználtságú, csúcsidőn kívül közlekedő járatokkal ugyanis 20 százalékos kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben legalább 100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik igénybe.

A járványügyi szabályok betartása, valamint a sorbanállások és személyes érintkezések csökkentése érdekében az utasok a jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltási lehetőséget.

Továbbra is arra kérjük utasainkat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. Kizárhatók az utazásból azok az utasok, akik nem viselnek maszkot.