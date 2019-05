Érdemes megkeresni a napszemüveget a hétvégére

A hétvégén több napsütés várható, de csapadékra is készülni kell. Ezzel együtt melegszik is az idő, a nappali maximumok jellemzően 20 fok felett alakulnak, vasárnap néhol akár 27 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.