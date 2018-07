Erős mezőnyben Nemes Jeles filmje Velencében

Huszonegy film, köztük Nemes Jeles László Napszállta (Sunset) című nagyjátékfilmje verseng az Arany Oroszlánért a 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

A cannes-i filmfesztivállal ellentétben az augusztus 29. és szeptember 8. közötti velencei seregszemle a Netflix streamingplatform számos alkotását is bemutatja, több a versenyfilmek között is szerepel.

Versenyben van a Coen-testvérek The Ballad of Buster Scruggs című alkotása, az Oscar-díjas Alfonso Cuarón fekete-fehér családi drámája, a Róma, valamint Paul Greengrass rendezőnek a 2011-ben Norvégiában Anders Breivik által elkövetett vérontásról szóló, Utoya, július 22. című filmje is.

A fesztivált az Oscar-díjjal jutalmazott Kaliforniai álom rendezője, Damien Chazelle First Man című világűrdrámája nyitja, amelyben Ryan Gosling játssza Neil Armstrongot. Buzz Aldrin szerepében Corey Stoll látható.

Brady Corbet Vox Lux című, Natalie Portman és Jude Law főszereplésével forgatott filmjével szerepel a versenyben. Julian Schnabel a francia-amerikai produkcióban készült, Van Gogh-ról szóló At Eternity’s Gate című filmjével verseng az Arany Oroszlánért.

Mike Leigh brit rendező Peterloo című történelmi drámájával, a francia Jacques Audiard a The Sisters Brothers című filmjével szerepel a versenyben.

Németország Florian Henckel von Donnersmarck Oscar-díjas rendező Werk ohne Autor című alkotásával képviselteti magát.

Az olasz mozi képviseletében a nápolyi rendező, Mario Martione Capri-Revolution című filmjét, Roberto Minervini What You Gonna Do When The World’s On fire? című dokumentumfilmjét, valamint Luca Guadagnino Suspiria című horrorfilmjét mutatják be a versenyben.

A Nemes Jeles László Napszállta című nagyjátékfilmjének versenytársai között van

Olivier Assayas Doubles vies,

Rick Alverson The Mountain,

Jennifer Kent The Nightingale,

David Oelhoffen Freres ennemis,

Carlos Reygadas Nuestro Tiempo,

Gonzalo Tobal Acusada,

Cukamoto Sinja Zan (Killing)

és Jorgosz Lantimosz The Favourite című alkotása.

Versenyen kívül mutatják be az A Star is Born című romantikus zenei drámát Bradley Cooper és Lady Gaga főszereplésével, valamint a Dragged Across Concrete című alkotást, melyben Mel Gibson és Vince Vaughn játssza a főszerepet.

A Netflix bemutatja Orson Welles egykor befejezetlen, The Other Side of the Wind című filmjét, amelynek munkálatai 1970-ben kezdődtek, ám csak nemrég fejeződtek be.

Arról, hogy melyik alkotás kapja a legjobbnak járó Arany Oroszlánt, a Guillermo del Toro mexikói filmrendező vezette zsűri dönt, melynek tagjai között van Christoph Waltz osztrák-német színész, Naomi Watts brit színésznő és Malgorzata Szumowska lengyel producer és forgatókönyvíró.

A filmszemle szervezőinek közlése szerint Vanessa Redgrave kapja idén az életműdíjért járó idei Arany Oroszlánt.