Ámokfutót lőtt le a rendőrség

Egy ember meghalt és tízen megsebesültek, köztük ketten súlyosan megsérültek egy finnországi bevásárlóközpontban történt támadás során – írja a Mirror.

Police in Finland said that one person had died and 10 had been injured in a violent incident at a vocational college in Kuopio, about 220 km north of the capital, Helsinki. https://t.co/a3tOqfpdZG

— DW News (@dwnews) October 1, 2019