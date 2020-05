Évekre börtönbe kerül az adócsalás és pénzmosás miatt elítélt házaspár

A párizsi fellebbviteli bíróság öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán adócsalás miatti súlyos pénzmosás vádjával a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizshoz közeli Levallois-Perret volt polgármesterét. Feleségét, Isabelle Balkanyt négy év szabadságvesztésre ítélték. Azonnali elzárásukat az egészségi állapotuk miatt azonban nem rendelte el a bíróság.

A házaspárt március elején az adócsalás miatt már elítélte a fellebbviteli bíróság, Patrick Balkany három év letöltendő és egy év felfüggesztett, felesége pedig akkor három év szabadságvesztést kapott.

A 71 éves politikust és feleségét is mellékbüntetésként tíz évre eltiltották attól, hogy jelöltként induljanak választásokon, és 100 ezer eurós pénzbüntetést is kaptak, valamint egymillió eurós kártérítést is fizetniük kell a francia államnak, amely az ügy egyik felperese volt. A bíróság megerősítette az első fokú ítéletben kimondott teljes vagyonelkobzást is.

A házaspár 1983 óta a közelmúltig megszakítás nélkül irányította a francia főváros egyik elegáns elővárosát: Patrick Balkany volt a polgármester, a felesége pedig az első helyettese.

A házaspárnak öt nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a semmítőszékhez forduljon fellebbezésért. Isabelle Balkany ügyvédje, Pierre-Olivier Sur „aránytalannak” nevezte a döntést, miután a fellebbviteli bíróság szigorúbb ítéletet szabott ki annál, amit az ügyészég kért a vádhatóság szerint „a házaspár által tökéletesen kidolgozott adócsalási szisztémáért”.

Az országosan közismert, befolyásos házaspárt azzal vádolták, hogy 13 millió eurós összegben – offshore cégeken keresztül – 2009 és 2014 között eltitkolták az adóhivatal előtt két házukat (az egyik az Antillákon, Saint Martin szigetén, a másik pedig a marokkói Marrákesben található), ahol Balkanyék rendszeresen nyaraltak, s amelyeket adócsalásból vásároltak. A perben a pár elismerte, hogy az Antillákon található villának a tulajdonosai, de tagadták, hogy azt közpénz felhasználásával vásárolták, a marokkói ház tulajdonát viszont nem ismerték el.

Az ügy adócsalási részében a házaspárt azért ítélték el márciusban, mert nem fizették be az évi 16 millió euróra becsült bevételeiknek megfelelő adót.

A vizsgálóbírókat a pénzügyminisztérium pénzmosás és korrupció elleni részlege értesítette több mint hat évvel ezelőtt a házaspár közismerten fényűző életmódja és feltételezhető offshore cégei miatt. A Le Monde című napilap akkor úgy értesült, hogy egy belga üzletember bevallotta a hatóságoknak, hogy 2009-ben egy szingapúri cégen keresztül 5 millió dollárt utalt át Patrick Balkanynak, amiért közvetített egy namíbiai urániumügyletben.