Falakba ütközött a bányászóriások kampánya a nőkért

Falba ütközött a nagy bányászcégek kezdeményezése, amivel több nőt akartak az ágazatba csábítani. A világ egyik leginkább férfiak által dominált szakmájában rengeteg hiány van több kulcsfontosságú pozícióban is.

Az olyan bányászóriások, mint a BHP csoport, a Rio Tinto és a Freeport-McMoRan vállalatok külön gyakornoki programokkal, közvetlen toborzással és rugalmas munkakörülményekkel próbáltak több hölgyet vonzani a területre, hogy betöltsék az üresedéseket.

Ugyanakkor a The Wall Street Journal elemzése alapján a kormányzati és vállalati adatok azt mutatják, hogy

az elmúlt évtizedben platózott a nők száma az iparágban, sőt egyes cégeknél még vissza is esett a kezdeményezések ellenére.

Nem vonzó a női dolgozók számára, hogy kevés a rugalmasság és a karrier lehetőség, miközben akár hónapokra is távol kell maradni az otthonuktól a munka miatt.

A másik jellegzetes probléma amit a lapnak említettek, hogy a „macsó kultúra” is erőteljes a bányászatban, aminek eredményeképpen kevesebb a lehetőség és az egyenlőség is, illetve a férfi kollégák esetenként zaklatják is hölgy kollégáikat – írja az üzleti portál.