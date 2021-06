Forróság és sivatagi por érkezik Afrika felől

A következő napokban is forróságra lehet számítani. Emellett a magasban a Szaharából sivatagi por is érkezik az ország térségébe, amely le is ülepszik a tárgyakra „finom, fátyolos bevonat formájában” – hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.

Török László meteorológus videójában elmondta:

a következő egy-két napban még melegebb levegő érkezik az ország felé, ezzel érkezik a sivatagi por is. Egy hullámzó frontrendszernek köszönhetően aztán a hétvégére több fokkal felfrissül az idő.

Kifejtette: kedden az éjszaki órákban gyenge lesz a légmozgás, csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet 16 és 23 Celsius-fok között alakul. Szerdán is sok lesz a napsütés, csak időnként élénkül meg a légmozgás. Legfeljebb az Északi-középhegység térségében lehet egy-egy zápor. A nappali maximumok 33 és 38 fok között alakulnak.

Az ország nagy tavalyinál a partokon is meleg lesz a levegő, a víz hőmérséklete általában 25 fok körüli lesz.

Csütörtökön sem várható lényeges változás, de még melegebb lesz, már 39 fok is lehet.

Pénteken megérkezik a hideg levegő első hulláma, és az ország északi, északnyugati részén már 30 fok alatti csúcshőmérséklet várható.

A folytatásban is hűvösebb levegő érkezik az országba, így a hétvégén már országszerte felfrissül a levegő, megszűnik a forróság.

Általában 30 fok körüli maximumok várhatók és az éjszakák is viszonylag hűvösebbek lesznek. A jövő héten visszatér a kánikula, de várhatóan nem lesz olyan meleg, mint most – ismertette a meteorológus.