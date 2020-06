Gulyás Gergely: a határon való átlépést az EU-s országok között lehetővé kell tenni

Magyarországon a védekezés sikeresebb volt, mint Nyugat-Európa legtöbb országában. A rendkívüli jogrend tette lehetővé a gyors és hatékony intézkedéseket – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a miniszteri arról is tájékoztatott,

a veszélyhelyzet elmúltával a kormány a 65 év felettiek vásárlási idősávját is eltörölte.

A miniszter jelezte, augusztus 15-ig a zenés-táncos eseményekre továbbra is vonatkozik az ötszáz fős korlátozás, de ezt is felül fogják vizsgálni bizonyos időközönként. Gulyás kijelentette:

a határon való átlépést az EU-s országok között a lehető leghamarabb lehetővé kell tenni, hiszen a tagországok esetében indokolt a határok felszabadítása, a szabad átjárás biztosítása.

A gazdasági helyzetről is tárgyalt a kormány:

komoly hatásokkal járt a járványidőszak, a gazdasági növekedés előrejelzései eltérőek, a kormány hivatalos várakozása a recesszió mértékét illetően a pénzügyminisztérium jelzése alapján -3 százalék.

Az eddigi intézkedéseket a kormány megtárgyalta,

a legutóbbi összesítés alapján 1,2 millió munkavállaló munkahelyének megőrzéséhez tudott hozzájárulni a kormány.

Újságírói kérdésre a miniszter elmondta, a főváros korábbi vezetése jó anyagi állapotban adta át a kasszát Karácsony Gergelyéknek,

most is 180 milliárd van állampapírban tartalékban, és a kormány továbbra is biztosítja a 6+1 milliárd forintot a Lánchíd felújítására, amit haladéktalanul el kell kezdeni.

A kata-adózás módosításának lehetőségéről Gulyás azt mondta, egyetért azzal, hogy annak szerkezetét érdemes lenne áttekinteni, azonban a kormány számára jelenleg a gazdasági stabilitás a legfontosabb, ezért nem történt egyelőre módosítás.

A fővárosnál rendelkezésre álló összegből többször is fel lehetne újítani a Lánchidat, az augusztus 20-ai ünnepségek pedig a belföldi turizmus élénkítését szolgálja, és nem csak Budapesten, de a megyei jogú városokban is rendeznek majd programokat

– közölte a miniszter a Magyar Nemzet kérdésére, mely szerint a baloldal minden fórumon, sőt utcai kampánnyal támadja az augusztus 20-i állami ünnepség megrendezését. Karácsony Gergely főpolgármester az ünnepség és a rendezvények állami támogatását a fővárosi fenntartású, tulajdonú Lánchíd felújítására fordítaná.