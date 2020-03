Gulyás Gergely: a kormány eddig 100 milliárd forintot fordított a járvány elleni intézkedésekre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az első online kormányinfón elmondta, hogy a szerdai kormányülésen fő téma volt, hogy a parlament négyötödös többsége nem szavazta meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását.

A veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre 15 napos hatálya van a kormánynak, a veszélyhelyzet érvényben tartásához újra szavazhat majd az országgyűlés, de ahhoz elegendő lesz majd a kétharmad is. A miniszter közölte, hogy

a kormány eddig mintegy 100 milliárd forintot költött el a koronavírus-járvány elleni intézkedésekre, és sok százmilliárdot fog későbbiekben is invesztálni az egészségügybe és a rendfenntartásba is.

Hozzátette, hogy ezekre az intézkedésekre rendelkezésre állnak a források, de mindamellett az önkéntességet és adományozást irányító operatív törzs továbbra is fogadja és koordinálja a felajánlásokat.

A miniszter elmondta, a kormány gazdasági ösztönző intézkedéseket kíván támogatni a későbbiekben is: ezért döntöttek a teljes hiteltörlesztési moratóriumról. A törlesztőrészletek nem emelkedhetnek 2021 januárjától. Az a potenciális 3000 milliárd forint, ami a családoknál marad, az a gazdaság életben tartását segíti majd. A Mátrai Erőművet megveszi az MVM – közölte Gulyás Gergely, hozzátette, hogy 17 milliárd 440 millió forint volt a cégcsoport ára. A miniszter arról is beszélt, hogy az erőmű a régió egyik legnagyobb munkáltatója, így a megvétele ezért is indokolt volt.

Cikkünket frissítjük