Gyermek és fiatalkorú fertőzött is van már Magyarországon

Müller Cecília országos tisztifőorvos a vasárnapi online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

nőtt a mintavételek, a betegek és az elhunytak száma is.

Szombaton reggel jelentették be, hogy két idős ember hunyt el: 90 év körüliekről van szó, akik krónikus betegek voltak, állapotukhoz hozzájárult a koronavírus-fertőzés. Újságírói kérdésre elmondta, hogy

a fertőzésben elhunytak átlag életkora 69 év.

A tisztifőorvos elmondta, hogy az idősek 9-12-ig szóló vásárlási lehetősége végszükségletre vonatkozik, senki ne használja ki, akinek nem muszáj. Újságírói kérdésre elmondta, hogy

jelenleg van már gyermek és fiatalkorú fertőzött is az országban.

Egészségügyi dolgozók is megfertőzöttek, a tisztifőorvos elmondta, hogy várhatóan sok új megfertőződést fognak regisztrálni mások között is. A kontaktkutatás továbbra is zajlik, a laboratóriumi vizsgálatok száma is növekszik.

Müller Cecília elmondta, hogy az érrendszeri vagy daganatos megbetegedésekkel küszködők hunytak el nagyobb részben a koronavírusos megfertőződésben, vagyis a már rosszállapotban lévő betegek állapotromlását gyorsította fel a fertőzés.

Délután két órakor Halmosi Zsolt országos főparancsnok átadja a megbízóleveleket a kórházparancsnokoknak – mondta Lakatos Tibor a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Azt is mondta, hogy a kórházparancsnokok feladata, hogy

segítsék, támogassák a kórházak tevékenységét a járvány kezelésében. Orvosszakmai kérdésekben nem tehetnek javaslatot, nem hozhatnak döntést – szögezte le, hozzátéve: a készletgazdálkodás, az információáramlás és az objtektumvédelem területén lesz feladatuk.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy kijárási korlátozás bizonyos mozgási lehetőséget biztosít, de nem jelenti azt, hogy mindenki szabadon gyülekezhet, használhatja a közösségi területeket.