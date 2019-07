Hamis sportautókat gyártó családi vállalkozást buktattak le

A brazíliai Itajaí városáról egy rendőrségi ügy kapcsán lehetett mostanában hallani: a helyi rendőrség buktatott le egy kis üzemet, ahol Ferrari- és Lamborghini-replikák készültek – írja a vezess.hu.

A 14 és 19 millió forintnak megfelelő összegért árult autók technikai részletei nem ismertek, de egyértelműen szerényebb teljesítményű motor került ezekbe a karosszériákba.

The Civil Police of Santa Catarina, Brazil closed a clandestine factory in the city of Itajaí alleged to be building replica Ferrari and Lamborghini models. Police discovered eight replicas in the workshop, part of a counterfeiting scheme denounced by th… https://t.co/DrENKf6QZj pic.twitter.com/dMIIRM7kDB

