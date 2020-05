Hat mentődolgozó fertőződött meg koronavírussal, a mentők 15 ezer fertőzésgyanús vagy igazoltan koronavírus-fertőzött betegnek nyújtottak segítséget

– mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

A mentők napján megszólaló Csató Gábor kiemelte: az elmúlt időszak fejlesztései nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy feladataikat a járvány idején is a legmagasabb színvonalon tudják ellátni. Elmondta: a koronavírus-járvány miatt országszerte megnövelték mentőkapacitásukat, megyénként több plusz mentőegységet állítottak szolgálatba.

Közölte:

a mentősök 40 ezer ember járványügyi mintavételét végezték el, amihez 55 ezer védőruhát, FFP-maszkot használtak fel és több mint 440 ezer pár gumikesztyű fogyott.

A mentők csak a koronavírus kapcsán 420 ezer kilométert tettek meg – mondta Csató Gábor.

Háromszázharminchatra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban levők száma

– közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Kiss Róbert alezredes elmondta, az elmúlt 24 órában 965 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így vasárnap 10 356 ilyen intézkedés van érvényben.

Az elmúlt napon a helyszíni ellenőrzések során 41 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben szombaton 564 esetben intézkedtek, ebből 340-en figyelmeztetést, 124-en helyszíni bírságot kaptak, 99 ember ellen pedig feljelentést tettek a rendőrök.

Március 28. óta ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, azóta 48 218 intézkedésre volt szükség.

A határforgalomról szólva elmondta: nyugodt a helyzet, Röszkénél, a teherforgalomban a belépő oldalon, Nagylaknál pedig a személyforgalomban, a kilépő oldalon kell kisebb várakozásra számítani.

Kérdésre válaszolva beszélt a vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásának ellenőrzéséről is, ahol elsősorban a távolságtartás szabályait, az üzletekben a vásárlási idősávok betartását és a védelmi eszközök, vagyis a maszk, sál vagy kendő viselését ellenőrzik. Szombaton 147 intézkedésre volt szükség, ebből 84 figyelmeztetés, 41 helyszíni bírság és 22 feljelentés volt. Rámutatott: a vendéglátóhelyek teraszain a védelmi távolság betartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Azt tapasztalják, hogy főleg a gyorséttermek nyitott teraszainál „verődnek össze” a fiatalok és nem fordítanak kellő figyelmet a távolságtartásra. Arra kérte őket: saját és mások épségének érdekében is tartsák be a védelmi intézkedéseket.

Külön szólt a Balaton térségéről, ahol szintén tartanak ellenőrzéseket. Somogy megyében szombaton 16 intézkedésre volt szükség, ebből 13 figyelmeztetéssel, 1 helyszíni bírsággal és 2 feljelentéssel zárult, míg Zala megyében 4 figyelmeztetést, 1 helyszíni bírságot és 4 feljelentést szabtak ki a szabályszegőkkel szemben.