Házfelújításokat hozott a korlátozás

Akadálymentesítés, kaputelefon-csere, kert-megújítás és kerékpár-tároló kialakítása – csak néhány azok közül a célok közül, amelyekre vissza nem térítendő támogatást nyertek a pályázó lakóközösségek az OTP Business idei Társasházi Pályázatán. A kezdeményezéssel a hitelintézet újabb 20 társasház vagy lakásszövetkezet közösség-építési, illetve fejlesztési céljait segítette elő az idén 12 éves pályázattal.

Bár az élet több területén is bizonytalanságot hozott az idei tavasz, az OTP Business Társasházi Pályázatának eredményei alapján a kijárási korlátozás több lakóközösség figyelmét is ráirányította a közösségi terek és a lakók mindegyike által használt berendezések fejlesztésére, vagy felújítására.

A tavalyihoz képest több mint 10 százalékkal emelkedett a benyújtott pályázatok száma, 96 településről összesen 860 társasház és lakásszövetkezet pályázott a vissza nem térítendő támogatásra.

„A tavalyinál is nagyobb érdeklődés megerősítette, hogy jó döntés volt idén leegyszerűsíteni és tartalmában is megújítani Társasházi Pályázatunkat, amivel ebben az évben újabb 20 társasházat vagy lakásszövetkezetet segíthetünk céljai elérésében. A vissza nem térítendő támogatást a lakók mindennapi életük megkönnyítésére, illetve az épületek szebbé, vagy akár biztonságosabbá tételére használhatják fel. Olyan fejlesztések és felújítások ezek, amelyekre nem, vagy csak évek múlva gyűlhetett volna össze a szükséges forrás. Az pedig, hogy több társasház csak anyagbeszerzéshez igényel támogatást, mert a munkát saját kezűleg a lakók végzik el, a közösségeket is erősítheti” – mondta Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója.

A zsűri – amely mások mellett figyelembe vette a lakók számát, az épületek korát és elhelyezkedését is – két kategóriában, összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatással díjazta a nyertes pályázatokat. Az „Otthon a közösségben” elnevezésű kategória az ingatlanok üzemeltetésének hatékonyabbá vagy környezettudatosabbá tételét, illetve a közös helyiségek fejlesztését célozta.

Többen házuk kertjének közösségi hasznosítására, a kihelyezett gyermekjátékok felújítására nyertek támogatást ennek keretében,

mint két budapesti, egy gyöngyösi, és egy szegedi társasház, illetve egy budapesti lakásszövetkezet, amelynek épületeiben összesen 642 lakót érint a fejlesztés.

Egy győri társasház a pincéjébe tervezett edzőterem kialakítására, míg az egyik paksi tulipános-ház a lépcsőház festésére és a postaládák cseréjéhez használhatja fel az elnyert támogatást. A XX. kerületi Tátra tér egyik társasházának lakói pedig 20 éves hagyományuknak megfelelően, az épület átadásának évfordulóját ünnepelhetik meg gyermekjátékokkal és közösség-építő programokkal a támogatás révén.

Az „Otthon a jövőben” kategóriába a lakók biztonságát és védelmét célzó beruházások, illetve az energiahatékonysági felújítások tartoznak. Ennek keretében egy szolnoki, egy mezőtúri és egy gyöngyösi társasház kaputelefon-felújításra nyert forrást, míg Hajdúszoboszlón

egy lakásszövetkezet összesen 250 lakója számára alakíthatnak ki zárható kerékpár és babakocsi tárolót az udvaron. Egy veszprémi ház bejárata akadálymentesítését kezdheti meg a támogatás segítségével,

míg Budapesten, a Rózsa utcában egy 800 lakót érintő vízvezeték-felújításba vághatnak bele.

A nyertes pályázatokat benyújtó közös képviselők vagy lakók további 100 ezer forint értékű ajándékutalványt kaptak. Sőt, azon lakóközösségeknek, amelyek korábban nem voltak az OTP Bank ügyfelei, és a pályázat miatt nyitottak számlát, fél évig számlavezetési díjat sem kell fizetniük. Azon lakóközösségek számára, amelyek idén nem nyertek vissza nem térítendő támogatást fejlesztési elképzelésükhöz, az OTP Business tanácsadói számos lehetőséget tudnak felkínálni.