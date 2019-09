Ismét megrendezik a PénzSztár versenyt

25 ezer diák, 6250 csapat, 198 helyszín, 24 győztes, 2,4 millió forintos pénzdíj, 15 millió forint értékű tárgynyeremény – ez a 2013 óta megrendezett féltucat PénzSztár verseny mérlege. A szervezezők közleményéből az is kiderült, hogy az eddigi győztesek egyenlő megoszlásban kerültek ki Magyarország különböző területeiről, kettő Budapestről, kettő az ország keleti részéből (Egerből és Debrecenből) és kettő a nyugati feléből (Tatabányáról és Zalaegerszegről). Határon túli magyar csapatok is rendszeresen szerepelnek a döntőben, közülük a legjobb egészen a második helyig jutott.

Október 7-éig jelentkezhetnek 4 fős csapatok magyarországi és határon túli magyar középiskolákból a 2019. évi PénzSztár versenyre,

amelyet az idén már hetedik alkalommal rendeznek meg – közölte Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője.

A regisztráció ingyenes, a jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanannak a középiskolának a 14-22 év közötti diákjai legyenek, akik még nem szerezték meg az érettségi bizonyítványt. A verseny október 10-én indul, a két internetes és négy helyszíni fordulót követően a döntőt december 10-én rendezik Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Már gimisként is érdeklődtem a pénzügyek iránt és a csapatmunka is nagyon fontos volt számomra, ezért nem is volt kérdés, hogy elindulok a versenyen. A PénzSztárt remek fejlődési lehetőségnek tartottam, és a fordulók során valóban rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam