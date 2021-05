Itt a videofelvétel, amiben üzent a Ryanair-gépről elhurcolt újságíró

Rövid videót tettek közzé hétfőn késő este a Ryanair járatáról elhurcolt belorusz ellenzéki aktivistáról több Twitter-csatornán is – írja a BBC. A félperces felvételen Roman Prataszevics azt mondja:

jelenleg egy minszki fogdában van előzetes letartóztatásban, jól bánnak vele.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 24, 2021