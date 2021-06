Izrael újabb légitámadásokat hajtott végre a Gázai övezetben

Izrael a Gázai övezetből útnak indított gyújtóléggömbökre válaszul ismét légitámadásokat hajtott végre a Hamász létesítményei ellen – tudatta csütörtök éjjel az izraeli hadsereg.

A hét eleje és a májusi harcok befejezése óta ez immár az izraeli légi csapások második hulláma az övezetben. A hadsereg tájékoztatása szerint a Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba Gázában és Hán Juniszban.

Aviv Kohavi, a hadsereg parancsnoka arra kérte az izraeli vezérkart, hogy helyezze magasabb készültségbe az izraeli haderőt, mert több forgatókönyv is lehetséges, köztük az ellenségeskedés ismételt fellángolása a legutóbbi harcok után, melyekben 260 palesztin és 13 izraeli halt meg, köztük gyerekek is mindkét oldalon.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.

The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021