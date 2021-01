Julian Assange nem védekezhet szabadlábon

A brit bíróság visszautasította Julian Assange óvadék kérelmét, napokkal azután, hogy az Egyesült Államok kiadatási kérelmét szintén megtagadták a szigetország hatóságai. Az indoklás szerint a WikiLeaks alapítójának azért kell Belmarsh börtönében maradnia a tárgyalások végéig, mert fennáll a szökésének az esélye – adta hírül a CNN.

A 49 éves ausztrál egyébként már letöltötte 50 hetes börtönbüntetését, amelyet azért kapott, mert hét évvel ezelőtt ahelyett, hogy jelentkezett volna a számára kiírt tárgyaláson, inkább a londoni ecuadori nagykövetségre menekült, hogy így kerülje el svédországi kiadatását.

Jelentős okunk van azt feltételezni, hogyha Assange úr szabadon távozhatna a bírósági tárgyalásról, esetlegesen elmulasztana megjelenni az egyik jövőbeni tárgyaláson

– mondta Vanessa Baraitser brit bírónő.

Assange egyébként 18 vádponttal néz szembe, amelyeket az amerikai állam nyújtott be ellene, amiért bizalmas katonai és diplomáciai adatokat szivárogtatott. A vádak egyenként is meg érnek tíz-tíz évnyi börtönbüntetést, így ha az alapítót bűnösnek találják a hatóságok, akár 175-180 évig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik – írja a hírtportál.

Szabadulása esetén a mexikói elnök még hétfőn jelentkezett, hogy befogadná országába az ausztrál férfit.