Karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a magyarok Magyarországra

Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a korlátozásokat enyhítő intézkedések eredményeként már jelenleg is karantén nélkül utazhatnak be Magyarországra a magyar állampolgárok Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából is.