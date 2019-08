Kellemes időre számíthatunk a napokban

Kevés eső, kevés felhő, sok napsütés.

Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett továbbra is főként északon maradhat vastagabb a felhőzet, és fordulhat még elő kisebb eső, zápor, északkeleten zivatar is. Estétől egyre inkább az ország délnyugati felén valószínű szórványosan zápor, zivatar, utóbbi főként a Dél-Dunántúlon. Éjszaka északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és pénteken már országszerte napos idő várható kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A nyugati szél péntek napközben helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul.