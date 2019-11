Kevesebbet fog esni a következő napokban

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, egyre kisebb területre korlátozódik a csapadék. Estig főként az Alföldön, később másutt is egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Ezzel szemben északkeleten még hétfőn napközben is erősen felhős vagy borult maradhat az ég, délelőttig helyenként gyenge eső, szitálás is előfordulhat. Hétfőn a Dunántúl nyugati tájain is tartósabban több lehet a felhő, másutt a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap.

Vasárnap főként az Alföldön, hétfőn az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, de északkeleten 6, 8 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.