Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken kapja meg a koronavírus elleni védőoltást – írja az ATV.hu.

A minisztere kifejtette,

minden olyan vakcinát elfogad, amit magyar szakértők engedélyeztek, de leginkább Szputnyik V-t szeretne.

A külügyi tárca vezetője tavaly novemberben esett át a koronavíruson, a betegség lefolyása alatt több tünetet is produkált. Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök is már megkaptak a koronavírus elleni védőoltást, nekik a kínai vakcinát adták be.