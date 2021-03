Teljesen megújulhat a kelenföldi buszállomás

Hétfőn reggel megjelent a nyílt európai uniós közbeszerzési felhívás, indul a tervezés: kulturált buszvégállomás, több P+R parkoló épül a kelenföldi metróvégállomáson – írja Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési központ (BFK) vezetője a Facebookon.

Március 25-én a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán azonban sok év után végre megállapodás született a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között, hogy a Kormány átveszi és megvalósítja ezt a fejlesztést és így Fürjes Balázs államtitkár felügyeletével, a BFK irányításával elkezdődik a kelenföldi csomópont továbbfejlesztése.

A legfontosabb változás, hogy az elővárosi Volánbuszok végállomása átkerül az Etele térről az őrmezői oldalra.

A Volán járatai ide egyszerűbben, rövidebb úton, gyorsabban, kevesebb üzemanyagot elégetve juthatnak el, nem kell az Egérút felé kerülniük. Az új állomáson a kelenföldi csomópontból régóta hiányzó funkciók, szolgáltatások (például nyilvános illemhely, újságos) pótlására is sor kerül – írja Vitézy.

A fejlesztés által a kelenföldi P+R kapacitás is nőni fog a mostani 1000 férőhelyről legalább 1500-ra, tervezik egy többszintes parkolóházat is. A kerékpárosok számára is készülnek majd bringatárolók, de taxidrosztok, K+R parkolók is létesülnek.

De több, más, a térséget érintő távlati fejlesztés vizsgálatát is tartalmazza a tervezési munka.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia által előrevetített utasszám-növekedés miatt Kelenföldön az aluljáró a vasúti utasok kiszolgálására elégtelen megoldást jelent, megkezdjük a vizsgálatát egy, a vágányok felett átívelő új vasútállomási épület kialakíthatóságának, mely közvetlenül kapcsolódna az összes peronhoz – írja a BFK vezetője.

A projektet összehangolják a Kelenföld és Törökbálint között előkészítés alatt álló vasútfejlesztéssel, melynek keretében Kelenföldön a megnövekvő elővárosi vasúti forgalom kiszolgálására új utasforgalmi peront terveznek, kapcsolattal az aluljáróhoz.