Kincsvadászok több ezer dollárért találtak érméket a tengerben

Elsüllyedt spanyol gályákról származó, több mint 300 éves ezüstpénzeket találtak kincsvadászok Floridában a Kincsespart néven ismert partszakaszon – mondta el csütörtökön az EFE hírügynökségnek Nichole Johanson, a helyi múzeum igazgatója.

Jonah Martinez és két barátja 22 ezüstpénzt talált fémdetektorokkal a múlt hét végén a Wabasso-strandon, Indian River megyében. A lelet értéke 5 ezer dollárra becsülhető.

Az amatőr kincsvadászok hosszú évek, sőt évtizedek óta kutatnak olyan tárgyak után, amelyeket a floridai partok mentén elsüllyedt spanyol hajókról sodor partra a víz. A háromfős csoport által

eddig talált kincsek értéke eléri a 13 millió dollárt Martinez szerint.

A kincsvadászok azonban nem adják el a régiségeket, megtartják maguknak vagy múzeumoknak adományozzák. A floridai törvények értelmében a szárazföldön talált kincsek és egyéb leletek a megtalálót illetik, csak a tengerben talált kincsekkel kell elszámolni a hatóságok felé.

22 silver coins found on Wabasso Beach.

This is why the area is called the Treasure Coast: shipwrecks 100s of years old left treasures to be uncovered. #LoveFL #TreasureHunthttps://t.co/Kdcqug9RvT

— Jon Osterholm’s free %20% (@jonosterholm) February 27, 2020