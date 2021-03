Kiszabadult az Ever Given a Szuezi-csatorna fogságából

A Szuezi-csatornát csaknem egy hétre elzáró óriási konténerszállító hajót sikerült teljesen kiszabadítani, így a vízi forgalom újra elindulhat – írja a Reutes.

Korábban a VG.hu is beszámolt arról, hogy hétfőn már sikerült azt elérni, hogy az Ever Given fara szabadon úszott és sikerült beindítani a motorjait.

A 400 méter hosszú konténerhajó az erős szél hatására fordult keresztbe egy héttel ezelőtt a Szuezi- csatorna egy szűk, déli szakaszán, és orra beékelődött a parton. Vontató- és kotróhajók segítségével szabadították ki. Mintegy 27 ezer köbméter homokot kotortak el a hajótest környékéről, amit nehezített, hogy a meder alja sziklás.