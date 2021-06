Kitartóak és jól kezelik a változásokat a magyarok

Életünk velejárója az állandó változás, amely sok esetben boldogságot okoz, de néha feszültséggel is jár. Az elmúlt bő egy évben tapasztalt nehézségek, a járványhelyzet okozta kihívások még inkább megtaníthattak bennünket arra, hogy elviseljük ezeket a változásokat. Az OTP Bank egy kutatásban mérte fel, vajon mi segíti, vagy éppen hátráltatja a magyarok kitartását. Hogyan viszonyulunk a változásokhoz, mennyire vagyunk elszántak, milyen célok mellett tudunk igazán elköteleződni?

Az OTP Bank által megrendelt kutatás a kitartás témáját járta körbe, amely szinte mindenhez szükséges, de különösen jó, ha a sportolók felvértezik magukat vele. A következő időszakban több olyan sportesemény várható, ahol sportolóink bizonyíthatják kitartásukat. A kérdés, hogy mi magyarok mennyire érezzük magunkban ezt az erőt.

A kutatásból kiderült, hogy

a felnőtt lakosság alig több mint tizede gondol pozitívan arra, hogyha valamilyen jelentősebb változás történik az életében.

Csaknem 20 százalékuk inkább tart tőle. A többség (62 százalék) szerint helyzetfüggő, hogy örül-e neki vagy sem, ha megváltozik valami. A férfiak és nők között nincs nagy különbség, ha a változásról van szó, nagyjából ugyanúgy fogadják. A 40 éven aluliak még inkább örülnek az újnak, míg a tapasztalat növekedésével többen már az adott helyzethez kötik a hozzáállásukat.

A változások okozta aggodalmak egyik alapvető kiváltója az újtól, ismeretlentől való „félelem”, a megszokott biztonságérzet elveszítése. Minden második válaszadó (51 százalék) említette ezt. Ez a gondolat az átlagosnál is erősebben van jelen a középkorúak körében, de kevésbé hangsúlyos az időseknél. A válaszadók közül sokan azért is félnek a változástól, mert gyökerestül felfordulhat az életük vagy tartanak attól, hogy majd nem ők irányítják a dolgokat.

A megkérdezettek csaknem fele szerint a magyarok szinte mindent megtesznek azért, amit igazán szeretnének elérni.

A válaszadók relatív többsége (42 százalék) szerint a magyarok többnyire kitartóak a céljaik elérésében, sőt, 7 százalék szerint teljes mértékben azok.

A kutatásban résztvevők egytizede gondolja azt, hogy egyáltalán nem küzdünk meg a dolgokért. A válaszadók véleménye szerint természetesen a munka (34 százalék) szerepel az első helyen, magasan verve mondjuk a sport és a tanulás (4 százalék) területét. Az is kiderült, hogy

a kutatásban résztvevők szerint inkább vagyunk kitartóak a pihenésben és szórakozásban

(16 százalék), valamint szeretteink támogatásában (15 százalék), mint a tanulásban.

A válaszadók csaknem 60 százaléka jelölte meg a körülményeket, mint azt a változót, ami a saját kitartását befolyásolja, de nem sokkal maradt le a siker iránti vágy (41 százalék), illetve a korábbi tapasztalatok (40 százalék) említése sem. Tettrekészségünket ezen túl a változás iránti vágy (32 százalék) és a maga a feladat nehézsége (32 százalék) is tudja befolyásolni.

Sokak szerint a pesszimizmusunk (54 százalék) gátol bennünket leginkább a kitartásunkban,

de ugyanennyien jelölték meg az önbizalomhiányt és a lustaságot vagy halogatást is. A megkérdezettek háromnegyede szerint a magunkba vetett hitünk, az egészséges önbizalom lehet az alapvető kulcsa a céljaink elérésének (72 százalék említette). Emellett elengedhetetlen a környezet támogató hozzáállása (59 százalék) is, számítunk egymásra, de jól jönnek a környezetünkből jövő pozitív példák (56 százalék) is.