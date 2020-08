Védőoltásokat rendelet Magyarország

Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen – köhögve, vagy lázasan – senki ne menjen emberek közé.

A kormányfő pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy

önkéntes részvétel nélkül semmilyen védekezés nem lehet sikeres.

Egy ország védekezésének minőségét alapvetően nem a kormány tevékenysége, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg – tette hozzá.

Kiemelte, a pápai és mezőkövesdi tömeges fertőzések is úgy történtek, hogy köhögő és lázas emberek olyan helyre mentek, ahol sokan voltak.

Orbán Viktor aláhúzta: az operatív törzs folyamatosan dolgozik, emellett lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést.

Régiókat is elkülöníthetnek a járvány miatt

A miniszterelnök szavai szerint arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. A Magyar Nemzet szemléjéből kiderül, hogy a nemzeti konzultáció is azért fontos, hogy lássák, mely intézkedéseket fogadják el az emberek.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a szerdai kormányülésen zöld jelzésűből sárgává kellett minősíteni Spanyolországot, mert az odautazás felelőssége most egy nagyságrenddel megnőtt. A miniszterelnök felidézte:

a kormány 5 millió adag vakcinára kötött le kapacitást.

A járvány második hulláma elleni védekezésnél a kabinet nagy mértékben támaszkodik majd a nemzeti konzultáción beérkező javaslatokra.