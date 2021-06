Koronavírus végzett egy oroszlánnal

Az indiai Valandur állatkertben halt bele a koronavírusba Neela az oroszlán – írja a Forbes. A kilencéves nőstény csütörtök este vesztette életét, az állatkert 8 másik oroszlánja is elkapta a fertőzést.

Május 26-án vették észre az állatkert munkatársai, hogy 5 oroszlán elvesztette az étvágyát és köhög, ezt követően 11 nagymacskától vettek mintát, melyek közül 9 lett pozitív.

A fertőzött oroszlánok állatorvosi felügyelet alatt állnak. A fertőzés forrása ismeretlen, a gondozók be vannak oltva és védőfelszerelést is viselnek. A múlt hónapban Hiderabádban 8 oroszlán is elkapta a fertőzést, ám ők azóta szerencsésen felépültek.

A világ körül számos állatkert jelentette, hogy a nagymacskák elkapták a fertőzést, ám haláleset eddig nem volt, jóllehet Svédországban egy 17 éves nőstény tigrist elaltattak a fertőzést követően. A többi fertőzött csak enyhe tüneteket mutatott, ugyanakkor nem világos, hogy az újabb variánsok mekkora veszélyt jelentenek az állatokra.