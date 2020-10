Koronavírusos lett Varga Judit

Az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, így a családjával együtt karanténba került.

Tájékoztatom a közvéleményt, hogy mai napon elvégzett koronavírustesztem pozitív lett. Jelenleg enyhe légúti tüneteim vannak. A mai naptól a családommal együtt házi karanténban tartózkodom és otthonról dolgozom, kormányülésen nem veszek részt

– írta.

Korábban a VG.hu is megírta, hogy a nyár végén már karanténba került Varga Judit, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Orbán Balázs miniszterhelyettes, Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője is. Később Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is karanténba vonult.

Címlapkép: Facebook/Varga Judit