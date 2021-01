Közel kilencszázmillióért irtják a patkányokat a fővárosban

Döntött a főváros a kártevőirtással kapcsolatos közbeszerzésről, a következő két évben az RNBH Konzorcium végzi a patkányirtást Budapesten – közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken.

A közlemény szerint a feladatot korábban is ez a cég látta el, de a jövőben teljesen más követelményeknek kell megfelelnie.

A szolgáltatás alapdíja két évre bruttó 899,2 millió forint.

Nagyobb összeget költenek 2021-22-ben a patkánymentes Budapest fenntartására, és ezért a nyertes vállalattól olyan irtást várnak el, amely megfelel a 21. századi követelményeknek – közölték.

Az új szerződés másként határozza meg az irtási területeket is: Budapest teljes területére ki kell terjeszteni a tevékenységet, a gócpontokat pedig – szemben a korábbi szerződéssel – már pontosan és ellenőrizhetően jelölte ki a főváros.

A mostani szerződés szakmailag, jogilag és a transzparencia szempontjából is tisztább, a főváros érdekeit képviseli

– fogalmaztak.

Azt írták, hogy az április és november közötti, elszaporodás szempontjából veszélyes időszakban nagyobb intenzitással folyik a kártevő-mentesítés a legveszélyeztetettebb területeken. Az új szerződés alapján Budapest határozza meg azt a húsz kiemelt csomópontot, amelyben mintegy hétszáz helyen folyamatos méregmező fenntartása szükséges.

A patkányészleléssel kapcsolatos bejelentések ezután a fővároshoz futnak be, nem az irtást végző céghez. Így minden bejelentésről értesül Budapest, és városgondnokok segítségével maga is ellenőrizni tudja a fertőzöttséget, ezáltal a vállalkozó munkáját. Megmarad a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonása is az ellenőrzésekbe – tették hozzá.